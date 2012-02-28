لجنة التواصل للجهاد تزور عائلة حجي بغزة

زار وفد من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مجلس عائلة حجي بحي الزيتون بمدينة غزة، في إطار التواصل الاجتماعي الذي تقوم به لجنة التواصل الجماهيري.

وضم الوفد، الشيخ شعبان أبو غنيمة والشيخ أبو نضال الحايك والشيخ أبو حسام المغني، حيث كان في استقبالهم عميد العائلة زياد حجي "أبو غازي" وعدد من أفراد العائلة.

وتحدث الشيخ أبو غنيمة عن الدور الهام في التواصل ما بين فئات المجتمع المختلفة وعن تقريب وجهات النظر وإصلاح ذات البين لما فيه الخير للعباد والبلاد وثمن الشيخ أبو غنيمة دور عائلة حجي في مقارعة الاحتلال وتقديم الشهداء في سبيل الله وتحرير الوطن .

من جهته، ثمن المختار أبو غازي دور حركة الجهاد في لم الشمل الفلسطيني وخص بالذكر لجنة التواصل الجماهيري التي لم تألو جهدا في تقريب وجهات النظر والإصلاح ما بين فئات المجتمع المختلفة والعمل على نشر الود والتسامح والتبشير بإتمام المصالحة.

وفي ذات السياق توجه الأخ تيسير الزرد مسئول التواصل في منطقة الزيتون بالشكر إلى عائلة حجي على حسن الاستقبال والترحاب ومؤكدا على استمرارية الزيارات لتشمل كل العائلات في مدينة غزة وان هذا النشاط يأتي ثمرة لتوجيهات مباشرة من الشيخ تحسين الوادية "أبو وسيم" مسئول اللجنة العامة.