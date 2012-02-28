إحباط عملية خطف صراف عملة وسط غزة

تمكنت مباحث جباليا البلد صباح أمس الإثنين 2012/2/26م من إحباط عملية خطف لصراف عملة في مدينة غزة .

وذكرت المباحث في بيان وصل "فلسطين اليوم " بأنها تلقت معلومات حول قيام ثلاثة أشخاص بتخطيط عملية خطف لصراف عملة في مدينة غزة بميدان فلسطين، وفور تلقى المعلومات بدأ البحث عن المشتبهين وبعد التحري وجمع المعلومات تمكنت مباحث جباليا البلد من إلقاء القبض عليهم.

وأكدت المباحث بأن المواطن " ك، ع" 23 عام الذي خطط لعملية الخطف كان من المقرر أن يقوم هو وأصحابه بخطف الصراف صباح يوم الأحد ولكن تعثرت المحاولة نتيجة عدم توفر سيارة يستقلونها ولكن المجموعة غيرت الخطة واستأجروا جيب من مدينة رفح بمبلغ 500 شيكل ليتم تنفيذ العملية في وقت آخر .

وأفادت المباحث بأن المجموعة التي دبرت الخطة حدث بينهم خلاف في آلية التنفيذ الأمر الذي ساعد على كشفهم, وخلال التحقيق الأولي معهم اعترفوا الجناة عن محاولتهم خطف وسرقة الصراف وتم إحالتهم إلى مكتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.