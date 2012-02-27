ضبط حافلة صغيرة محملة بـ 60 طفلا في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم الإثنين، حافلة مدرسية كانت تقل أكثر من 60 طفلا متجاوزة بذلك الحد المسموح به لتحميل الركاب والبالغ 15 راكبا.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه تم على الفور إيقاف الحافلة وتأمين الأطفال ونقلهم بمركبات أخرى لمدرستهم، كما قامت بتوقيف السائق ومخالفته جراء تجاوزه المتعمد للقانون ولعدم حرصه على حياة الأطفال وإهماله الشديد لهم.

وناشدت الشرطة أولياء الأمور عدم التعامل مع مثل هذه المدارس التي ترضى بأن يكون فيها الأطفال مثل (علب السردين) والتي لا يراعي سائقوها ضميرهم، مشيرة إلى أن من واجب أولياء الأمور مراقبة وتقصي أحوال أبنائهم في المدارس.