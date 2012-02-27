إنشاء تجمع « إسرائيلي » لتعزيز الروابط اليهودية

أنشأت مجموعة من الشخصيات البارزة "الإسرائيلية"، تجمع يهودي لتعزيز الروابط بين اليهود في مختلف أنحاء العالم، وربطهم بما يسمونها بـ"دولة إسرائيل" المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" أن التجمع جاء بمبادرة الناشط السياسي "فلاديمير موشية سلاوتسكر" والذي يحمل الجنسية اليهودية بالإضافة إلى الروسية، ويهدف "سلاوتسكر" من خلال هذا التجمع إلى تعزيز الروابط بين "إسرائيل" واليهود الموجودون في مختلف مدن العالم.

ونقلت الصحيفة عن "سلاوتسكر" قوله:"الغرض الرئيسي هو بناء أداة للتعاون بين إسرائيل، واليهود في الشتات، لتوفير الدعم المتبادل، ونحن ندعو جميع زعماء الجاليات اليهودية في مختلف أنحاء العالم من خلال هذا المؤتمر، لترك نزاعاتهم وخلافاتهم، وتوحيد جميع اليهود الذين يريدون مستقبل أفضل لإسرائيل والشعب اليهودي" على حد قوله.

وفي ذات السياق قال رئيس الموساد السابق "داني ياتوم" والذي يعد أحد مؤسسي التجمع:" أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل، والمحافظة على التقاليد اليهودية سواء في داخل "إسرائيل" أو في الشتات".