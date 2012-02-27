العدو يُبدي تخوفه الشديد من نشر سرايا القدس للكتاب الجهادي « قاتلوهم »

أبدى الكيان الصهيوني تخوفه الشديد من الطرق والأساليب العلمية التي تتبعها "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين, لتحديث العلوم العسكرية لمجاهديها من أجل مواجهة الجيش الصهيوني وإلحاق الهزيمة به وبوحداته الأمنية.

فقد عرض الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيوني اليوم الاثنين تقريراً عن كتاب الجهادي "قاتلوهم" الذي أصدره ونشره الموقع الالكتروني لـ"الإعلام الحربي" لسرايا القدس يوم أمس الأحد .

وقالت "يديعوت أحرونوت" أن موقع "الإعلام الحربي" نشر كتاب "قاتلوهم" الذي يتحدث عن تحديث العلوم العسكرية للمقاتلين الفلسطينيين, من أجل زيادة التثقيف العسكري لديهم واستخلاص العبر من الحروب التي خاضها الجيش الصهيوني على غزة ولبنان و وكيفية خوض المعارك مع العدو وهزيمتهم ".

وأضافت الصحيفة العبرية:" الجهاد الإسلامي يحضر مجاهديه نفسياً ولوجستياً للحرب ضد الجيش الصهيوني, حيث يعلمهم مبادئ التدريب العلمية من أجل إيقاع أكبر ضرر ضد الجنود الصهاينة في ساحة المعركة, وهذا ما اعتبرته الصحيفة العبرية دليل على تفوق الجهاد الإسلامي".

وأوضحت الصحيفة، أن أحد قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قال:"الكتاب يشرح كيفية تفكير العقل الصهيوني ومؤسساته الأمنية والعسكرية, وكذلك كيفية التعامل معها وهزيمتها".مبيناً أن الجهاد الإسلامي قام بتوزيع ألاف النسخ من كتاب "قاتلوهم" على مقاتلي الشعب الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب ينقسم لخمسة فصول رئيسية وتخصص بعض منها لنظريات كارل فون Klauzovic ، آباء العقيدة القتالية الحديثة، وسونوو ، مؤلف كتاب "فن الحرب", والفصول الأخرى تناولت مبادئ العقيدة القتالية للجيش الصهيوني.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الفصل المخصص لإستراتيجية الهجوم على الجيش الصهيوني الغرض منه جعل العدو في تراجع تام، للحفاظ على مرحلة القتال القادمة. بالإضافة إلى ذلك يقول الكتاب، إن الجيش الصهيوني يسعى دائما لاختصار أكبر قدر ممكن من فترة الصراع وعودة الروتينية.

وأضافت الصحيفة :" الكتاب يقدم توصيات استناداً إلى الخبرة المكتسبة في القتال ضد الكيان الصهيوني من الحروب التي خاضها العدو". موضحتاً أن الكتاب يحتوي على إرشادات بشأن الخيارات المتاحة لجمع المعلومات حول تحركات العدو، والمناورات لتنفيذ المهمة، وأهمية استخدام متفجرات التدريب. ويخصص فصلا آخر للمجاهدين وعلاقتهم مع قيادة الجناح العسكري".

وقالت:""هذا الكتاب يزيد من الوعي لدى جميع الجنود الذين يحاربون الجيش الصهيوني، حتى يتمكنوا من تحديث معارفهم وعلومهم العسكرية والاستعداد نفسيا ولوجستياً للحرب ضد الجيش الصهيوني".

وذكرت الصحيفة العبرية إلى أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكنت خلال الفترة الأخيرة، من تحديث قدراتها العسكرية وتدريب عناصرها وتحديث علومهم العسكرية, مؤكداً إلى أن الجولات الأخيرة من التصعيد تثبت ذلك حيث قام الجناح العسكري باستخدام أساليب حديثة وقام بإطلاق عشرات صواريخ "غراد" وصواريخ "القدس" محلية الصنع وقذائف الهاون على الكيان الصهيوني.

الجدير ذكره أن الموقع الالكتروني لـ"الإعلام الحربي" لسرايا القدس نشر في الآونة الأخيرة عدة كتب ومجلات جهادية من أجل زيادة التثقيف العسكري لدى المجاهدين على أرض فلسطين.