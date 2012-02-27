إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الروسى بوتين

أفشلت أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الروسى، فلاديمير بوتين، بأيدى إسلاميين، بعد انتخابات 4 مارس الرئاسية التى ترشح إليها، بحسب التليفزيون الروسى اليوم الاثنين.

وكشفت الاستخبارات الأوكرانية المخطط بعد انفجار داخل شقة فى اوديسا (جنوب أوكرانيا)، قتل فيه شخص، بينما تم توقيف اثنين آخرين أكدا بحسب قناة التليفزيون أنهما يعملان لحساب الزعيم الإسلامى دوكو عمروف العدو الأول للكرملين.

وقال أحد الموقوفين، ويدعى ايلفى بيانزين، ويبدو أنه تم استجوابه أمام الشرطة الأوكرانية، إن المجموعة وصلت إلى أوكرانيا قادمة من الإمارات عبر تركيا، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تتدرب المجموعة فى أوكرانيا على إعداد القنابل قبل تنفيذ اعتداءات فى روسيا تنتهى بمحاولة اغتيال بوتين.