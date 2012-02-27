وفاة مواطنين وإصابة آخرين في حادثي سير بخانيونس وبيت لحم

لقي شاب فلسطيني مصرعه في حادث سير وقع الليل الماضية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب أدهم العبادلة (22 عاما) لقي مصرعه وأصيب رفيق له بجراح حرجة في حادث اصطدام دراجة هوائية كانا يستقلانها بالقرب من جامعة الأقصى غرب مدينة خانيونس.

ونُقل الشابان إلى مشفى ناصر بالمدينة حيث توفي العبادلة على الفور، فيما وصفت جراح زميله بالحرجة.

وتزامناً مع حادث السير بخانيونس لقي مواطن آخر مصرعه وأصيب ستة آخرون، أحدهم جروحه خطيرة، الليلة، في حادث سير وقع في بمنطقة 'كيلو 17' على الشارع الرئيس القدس –الخليل، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير عام الطوارئ والإسعاف في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأن سيارات الإسعاف تحركت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغا بوقوعه، ليتبين أن هناك عدة إصابات ناجمة عن تصادم مركبتين فلسطينيتين.

وأضاف جعافرة أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ليعلن عن وفاة المواطن مراد علي محمد الجعبري (32 عاما)، من مدينة الخليل، في المكان متأثرا بإصابته الخطيرة، في حين جرى نقل خمسة مصابين إلى مستشفيي اليمامة في بلدة الخضر، والجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا، أما المصاب السادس فنقل إلى مستشفى 'هداسا' في القدس لخطورة حالته.