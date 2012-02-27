حالة الطقس:أجواء دافئة صباحاً وممطرة في ساعات المساء

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ويطرأً ارتفاع على درجات الجرارة وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا ومغبرا وتتأثر المنطقة في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما وباردا وماطرا حيث تبدأ الأمطار من المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا إلى باقي المناطق وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.