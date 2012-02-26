سلحفاة برأسين وقلبين !

تعرض سلحفاة ولدت برأسين وقلبين وستة أرجل فى متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك خلال مدة من المقرر ان تستمر حتى العشرين من شهر إبريل القادم.

وقال سيرجي رايبوف مدير المركز الأوكراني لدراسات الزواحف إن السلحفاة الغريبة التي عثر عليها عند مواطن معني بتربية الحيوانات ولدت على هذا النحو نتيجة تحول في الجينات، وإنها ظلت على قيد الحياة نظرا لعنايته بها ولو كانت في البرية لنفقت بعد مدة وجيزة .

وتبلغ السلحفاة من العمر خمس سنوات ولديها قوقعة على شكل قلب يبلغ عرضها اثني عشر سنتيمتراً تقريباً، وأشار إلى أن كل رأس من السلحفاة الغريبة لا يرى الرأس الآخر، ولكل واحد منهما شخصيته المستقلة وغالبا ما يرغب أحدهما في الزحف في اتجاه عكس الآخر، كما أن لكل رأس طعامه المفضل، ففيما يفضل أحدهما الأوراق الخضراء، فإن الآخر لا يتناولها مطلقا ويفضل عليها الأطعمة الملونة مثل الفلفل أو الجزر.