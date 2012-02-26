'الأسرى': نقل الأسيرة الشلبي لقسم الجنائيات في سجن 'الشارون'

قالت محامية وزارة الأسرى شيرين عراقي إن إدارة سجن 'الشارون' نقلت الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 12 يوما، إلى قسم الجنائيات بالسجن في زنزانة انفرادية.

وأضافت المحامية، في بيان للوزارة صدر، مساء اليوم الأحد، عقب زيارتها الأسيرة الشلبي، أن هذا الإجراء جاء عقابا للأسيرة على مواصلتها الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها الإداري.

وأوضحت أن الوضع الصحي للأسيرة بدأ يتدهور، وظهر عليها الهزال والضعف بسبب الإضراب، مشيرة إلى أنها تقبع لوحدها في زنزانة انفرادية، ولم تتلق أية فحوصات طبية منذ إعلانها الإضراب عن الطعام.

وقالت المحامية عراقي إن الأسيرة الشلبي ستمثل أمام محكمة عوفر العسكرية، الأربعاء المقبل الموافق لـ 29من الشهر الجاري للنظر في اعتقالها الإداري.

وأشارت إلى أن الأسيرة الشلبي أبلغتها أنها مصرة على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام 'ولن تتوقف عن ذلك حتى لو أدى إلى استشهادها'.

وقالت الأسيرة، كما أوردت المحامية عراقي، إنها شرعت بالإضراب لعدة أهداف؛ أولها احتجاجها على سياسة الاعتقال الإداري كسياسة تعسفية وغير قانونية، وأن هذه السياسة يجب أن تتوقف، وإعادة اعتقالها كأسيرة محررة دون وجه حق حيث أفرج عنها في صفقة شاليط ولم تمكث في الخارج سوى أربعة شهور، مطالبة بحماية الأسرى والأسيرات المحررين من الملاحقة والاعتقال.

وأضافت الأسيرة أن السبب الثالث هو تعرضها للإهانات والإذلال والضرب خلال استجوابها في معتقل سالم يوم اعتقالها في 16/2/2012، والتعامل معها من قبل المحققين بشكل وحشي ومذل جدا والتعرض لكرامتها الإنسانية.

وناشدت الشلبي كافة مؤسسات حقوق الإنسان والجانب المصري التدخل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحقها وبحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.