منتدى المهندس الفلسطيني ينفذ برنامج تدريبي للمهندسين

أكد مُنسق منتدى المهندس الفلسطيني في محافظة غزة المهندس، أحمد أبو عساكر اليوم السبت، أن المنتدى يُنفذ برنامج تدريبي متنوع للمهندسين.

وأوضح أبو عساكر، أن البرنامج يأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المنتدى لخدمه شريحة المهندسين وما يميز أنشطه وبرامج المنتدى أنها تنفذ برسوم رمزيه في قاعات مجهزة بأحدث الأجهزة ومن خلال مدربين ذوى خبرة وكفاءات عالية.

حيث ان المنتدى ينفذ الآن دورتين في نظم المعلومات الجغرافية تسير بشكل متوازي تستهدف 30 مهندس ومهندسة وتأتى هذا الدورة كنوع من مواكبة كل ما هو جديد من برامج وعلوم تفيد المهندسين ,حيث أن علم الGIS يعد من العلوم المهمة التي يجب أن يكون المهندس ملما بها، حيث أن معظم المؤسسات والدوائر الحكومية والغير حكوميه بدأت تدخل نظام الGIS في جمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة, كما و تساعد نظم المعلومات الجغرافية في الإجابة على كثير من التساؤلات مثل التي تخص التحديد والقياسات والمواقع.

ونوه أبو عساكر، إلى أن منتدى المهندس بصدد تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل تتناول العديد من المواضيع التي من شأنها صقل وتطوير مهارات وقدرات المهندس الفلسطيني وإطلاعه على ما هو جديد في عالم الهندسة.