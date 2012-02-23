ضباط إسرائيليون: القلق يساورنا من امتلاك حزب الله صواريخ RPG-30

ذكر موقع "اسرائيل ديفنس" بان قلق كبير يسود قيادة في أوساط قيادة جيش الاحتلال من مغبة امتلاك حزب الله لصواريخ روسية الصنع الأكثر تطورا والمضادة للدبابات من نوع RPG-30

وحسب الضباط الاسرائيليين، فإسرائيل تحاول ان تتأكد من معلومات وصلت إليها تفيد بأن حزب الله يمتلك عدد من تلك الصواريخ التي تستطيع تفجير الدبابات الإسرائيلية الأكثر تحصينا في العالم من نوع مركفاه سيمان4

ويعتبر الصاروخ RPG-30 الأكثر تطورا ضد الدبابات فقبل أن يتم إطلاق هذا الصاروخ يسبق إطلاق صاروخ وهمي يسبب تشغيل المنظومة الدفاعية المركبة على الدبابة مما يسهل الأمر لهذا الصاروخ بإصابة الدبابة بسهولة