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هنية يلتقي الأمين العام للجهاد يناقشان التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:51 - 23 فبراير 2012
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قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية التقى الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ونائبه زياد النخالة في القاهرة وناقشا آخر التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية .

 وأشار النونو أن اللقاء ناقش كذلك ملف المصالحة واستمرار العمل المشترك لانجاز أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال .

 وأكد أن الجميع أشاد بصمود الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى الفلسطينيين .

 وكان الدكتور رمضان شلح وصل يوم أمس القاهرة على رأس وفد من حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الإطار القيادي لتفعيل ملف منظمة التحرير الفلسطينية المقرر انعقاده اليوم في القاهرة .

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