كتانة: على جميع الأطراف أن تضع الخلافات جانباً لحل أزمة كهرباء غزة

أكد رئيس سلطة الطاقة في رام الله عمر كتانة, أنه على جميع الأطراف أن تضع الخلافات جانبا وأن تسعى بحق إلى حل أزمة الكهرباء والوقود في غزة, وأنه ليس هناك أي داع لإثارة البلبلة أو السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو مصالح خاصة على حساب معاناة أهلنا في القطاع.

وقال كتانة في بيان صحفي, :"الأزمة في طريقها إلى الحل بناء على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وعلينا أن نسعى لتسهيل هذا الحل وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته وتركيز الجهد لإسعاف قطاع غزة من الوضع اللاإنساني الذي يعيشه أهلنا في هذا الشتاء القارص.

وشدد كتانة على أنه لضمان إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة فإنه غاية في الأهمية أن يتم توريد الوقود المصري عبر المعابر الرسمية وأن يتم الحفاظ على تدفق الوقود بشكل رسمي, وأن تدفق الوقود إلى غزة عبر الأنفاق أمر لا يحظى بموافقة مصر ومن شأنه أن يقوض مساعينا في إعادة الكهرباء إلى القطاع.

وقال, إن المباحثات التي قامت بها سلطة الطاقة في رام الله مع مصر مؤخرا جاءت من منطلق حرص السلطة الوطنية على حل أزمة الكهرباء والوقود التي يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بسرعة قصوى وخاصة أنها باتت تؤثر على القطاع الصحي والقطاعات الخدماتية الأخرى.