حماس تطالب مؤسسات حقوق الإنسان بوقف الاعتقال الإداري للأسرى

أكدت حركة "حماس" أن قضية الأسير الشيخ خضر عدنان والأسرى الفلسطينيين ستبقى على سلم أولوياتها.

ودعا الدكتور إسماعيل رضوان -خلال احتفال تضامني مع الأسير عدنان بمشاركة الوفد الأردني- مساء اليوم الثلاثاء، إلى تحرك عربي وإسلامي واسع وعاجل تضامناً مع القائد بالجهاد الإسلامي.

وطالب رضوان, المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان والجامعة العربية بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، خاصة "الاعتقال الإداري".

وشدد, على أن الأسير عدنان "أظهر صموداً لا مثيل له"، مثمناً في الوقت ذاته؛ جهود الوفد الأردني الذي حضر لقطاع غزة، وشارك في الاحتفال التضامني مع عدنان.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الشيخ عدنان، الذي بدوره أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام، وسيكون موعد الإفراج عنه في السابع عشر من إبريل المقبل.