الفصائل الفلسطينية تنظم لقاءً تضامنيا مع الأسير خضر عدنان في مخيم البداوي

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية لقاء تضامنياً مع الأسير الشيخ خضر عدنان، في مركز الشباب الفلسطيني في مخيم البداوي. حضره ممثلون عن الفصائل والقوى والأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وجمعيات وروابط ولجان شعبية وفعاليات من أبناء المخيم والجوار.

وتساءل مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في الشمال أبو لواء موعد، عن موقع الأمة ودورها.. أين هي من فلسطين، وأين هي من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأين علماؤها مما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

وتحدث الشيخ مصطفى ملص رئيس اللقاء التضامني في الشمال فأشاد بالحركة الفلسطينية الأسيرة.

أما الشيخ بلال شعبان فاعتبر أؤلئك الرجال الذين يعيشون في عتمة الزنازين هم من يصنعون مجد هذه الأمة.

وأكد الشيخ هاشم منقارة بأن الشيخ خضر عدنان أسس لمدرسة البطولة والفداء من خلف قضبان الزنازين.

ووجه النائب السابق وجيه البعريني رئيس التجمع الشعبي العكاري التحية لأسرى الحرية معتبراً أن إضراب الشيخ عدنان ما هو إلا رسالة إلى العالم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين خلف قضبان الاحتلال.

واشار عبدالله الشمالي عضو قيادة المرابطون في لبنان ومسؤولها في الشمال إلى معاناة الأسرى. ونوه بصمود الشيخ عدنان رغم ما آلت اليه صحته بعد اضرابه عن الطعام لما يزيد عن الشهرين .

ودعا أبو خالد غنيم أمين سر فصائل المقاومة كافة الدول والشعوب الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خلف قضبان السجون الصهيونية.