بطريرك الكنيسة الجيورجية الارثوذكسية في زيارة للقدس

وصل الى مدينة القدس البطريرك ايليا بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الجيورجية (البلاد الكرجيه) في زيارة روحيه تستغرق عدة ايام يزور خلالها الاماكن المقدسه في فلسطين وقد جرى له استقبال رسمي في مقر البطريركية الارثوذكسية في القدس القديمة.

واقيم قداس احتفالي بطريركي في كنيسة القيامة برئاسة بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث وبطريرك جيورجيا ايليا بمشاركة عدد من اساقفة وكهنة الكنيسة الارثوذكسية الجيورجية.

كما شارك في هذا القداس اكثر من 300 كاهن حيث تناول الجميع القرابين المقدسة في اجواء من الخشوع والروحانية الارثوذكسية حيث ان هذا اليوم هو احد مرفع اللحم.