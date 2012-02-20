مسيرة جماهيرية في شوارع بيت لحم تضامنا مع الأسير خضر عدنان

نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة بيت لحم وبالتعاون مع القوى والفعاليات والمؤسسات المختلفة اعتصاما جماهيريا حاشدا امام مقر الصليب الاحمر الدولية في المدينة تضامنا مع الاسير خضر عدنان الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس والخمسين على التوالي، وقد توج الاعتصام بانطلاق مسيرة حاشدة من مكان الصليب الاحمر الدولي لتجوب شوارع جمال عبد الناصر والجبل والسينما وبولص السادس وصولا الى محيط جامعة بيت لحجم، وخلال ذلك رفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية وصور الاسير عدنان وعدد اخر من الاسرى كما رفع المتظاهرون اللفاتات المنددة باسرائيل وممارساتها واجراءاتها العنصرية ضد الاسرى وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها حكومة اسرائيل ازاء اضراب الاسير عدنان، مطالبين بالافراج عنه فورا والغاس سياسة الاعتقال الاداري، كما عتفوا بحياة الاسير وبارادته التي لا تقهر.

هذا وقد القى عبد الفتاح خليل رئيس نادي الاسير الفلسطيني في بيت لحم ومحمد قراقع ممثلا عن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم كلمتين حيا فيهما الاسير عدنان وروحه معنوياته المرتفعة واصراره على مواصلة معركة الحرية والشرف اذ يخوضها بكل عنفوان وارادة لا تلين متسلحا بعدالة قضيته الفلسطينية المقدسة، واكد المتحدثان الى ان الشعب الفلسطيني يقف بقوة خلف الاسير عدنان وكافة الاسرى في سجون وباستيلات الاحتلال الاسرائيلي مؤكدين انه لن يهدأ شعبنا قبل ان يرى كافة اسراه وقد تنسموا رياح الحرية، واصبحت فلسطين حرة مستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وندد المتحدثان بمجمل الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى وذويهم وخاصة اسلوب التفتيش العاري للاهالي المتوجهين الى ابنائهم في سجن ريمون بالصحراء، ودعا خليل الى مزيد من من تنظيم الفعاليات التضامنية مع الاسير عدنان في قادم الايام