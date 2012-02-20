'العليا الإسرائيلية' تقدم جلسة الالتماس بخصوص الأسير عدنان إلى الثلاثاء

أفاد نادي الأسير، بأن سكريتاريا المحكمة العليا الإسرائيلية أبلغت مدير الوحدة القانونية في النادي المحامي جواد بولس، بقبول الطلب الذي قدمه نيابة عن الملتمس الأسير خضر عدنان، بوجوب سماع الالتماس يوم غد الثلاثاء، والذي كان من المفترض أن يتم سماعه الخميس المقبل.

وأوضح النادي في بيان له اليوم الاثنين، بأن 'العليا الإسرائيلية' طالبت النيابة بأن تقدم لائحتها الجوابية بهذا الالتماس قبل الثانية من بعد ظهر الغد.

وقال المحامي بولس 'إن هذا القرار يدل على مدى أهمية الالتماس وعلى خطورة الوضع الصحي للأسير عدنان، مشيرا الى ان المحكمة أقرت بأن تعقد الجلسة بدون وجود الأسير'.

وعقب رئيس نادي الأسير قدوره فارس على هذه الخطوة بالقول: 'إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود بوادر حسن نية ما هي إلا ألاعيب وانه إذ أرادت إسرائيل أن تظهر حسن النية فعليها أن تطلق سراح الأسير عدنان فورا'.