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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عطاف عليان و هيام البايض تضربان عن الطعام لليوم الثامن على التوالي

  • 14:42 - 20 فبراير 2012
بنك فلسطين
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تواصل الاسيرتان المحررتان هيام البايض و عطاف عليان إضرابهما المفتوح عن الطعام تضامنا مع الاسير خضر عدنان لليوم الثامن على التوالي.
 
و وكانت الاسيرة المحررة عطاف عليان، اعلنت تضامنها مع خضر عدنان و خوض اضرابا عن الطعام منذ اكثر من أسبوع أمام مقر الصليب الاحمر الدولي في رام الله، انضمت لها البايض و عدد من نشطاء الحراك الشبابي في المدينة.
 
و تتواجد كل من عليان و البايض في كافة الانشطة و الفعاليات الت تنظم تضامنا مع خضر عدنان منذ اليوم الاول لإضرابه.
 
تقول البايض لمراسل فلسطين اليوم أنها تصر على مواصلة الاضراب عن الطعام حتى الافراج الفوري عن الاسير خضر.
 
و المحررة البايض كانت قد عانت من الاعتقال الاداري لسته أشهر بعد اعتقالها في سجون الاحتلال في العام 2007 قبل أن تحول لتحاكم بتهمة نشاطها في حركة الجهاد الاسلامي.
 
و قضت البايض، من مخيم الجلزون شمال رام الله، ما مجموعة سته اعوام في سجون الاحتلال الاسرائيلي أفرج عنها في العام 2010 ضمن صفقة حسن نوايا.
 
و قالت البايض أن الاعتقال الاداري حكم تعسفي يشعر الاسير بالمرارة و الظلم الكبير و خاصة أن لا تهمة محددة توجه للأسير.
 
و دعت البايض الى أوسع تضامن مع الشيخ عدنان، الذي قالت انه لا يدافع فقط عن كرامته و انما عن كرانة شعبة و الأسرى جميعا، و من واجب الجميع الالتفات حولة و نصرته.
 

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