ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

قراقع يجتمع في عمان مع مسؤول اممي بشأن الاسير عدنان

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 13:56 - 19 فبراير 2012
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 

توجه وزير شؤون الأسرى والمحررين برام الله عيسى قراقع الى الاردن صباح اليوم للاجتماع بالمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ريتشارد فولك، الذي يعد لاصدار تقريره السنوي حول مسائل حقوق الانسان في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، لطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وقال قراقع ـ: "إن موضوع الأسير خضر عدنان، الذي يواجه سياسة الاعتقال الإداري، والمضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي واوضاع الأسرى المتردية داخل السجون وما يتعرضون له من ممارسات اللا انسانية ستكون الأساس في تقرير فولك".

الأكثر مشاهدة

متعلقات