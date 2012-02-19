قراقع يجتمع في عمان مع مسؤول اممي بشأن الاسير عدنان

توجه وزير شؤون الأسرى والمحررين برام الله عيسى قراقع الى الاردن صباح اليوم للاجتماع بالمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ريتشارد فولك، الذي يعد لاصدار تقريره السنوي حول مسائل حقوق الانسان في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، لطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قراقع ـ: "إن موضوع الأسير خضر عدنان، الذي يواجه سياسة الاعتقال الإداري، والمضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي واوضاع الأسرى المتردية داخل السجون وما يتعرضون له من ممارسات اللا انسانية ستكون الأساس في تقرير فولك".