أصيب بنوبة قلبية في مطعم النوبة القلبية

أصيب رجل بسكتة قلبية بينما كان يتناول وجبة 'هامبورجر' في مطعم بمدينة لاس فيجاس اسمه 'ذي هارت أتاك جريل' أو 'مشويات النوبة القلبية' نظرا للكميات الضخمة التي يقدمها من اللحوم والبطاطا المقلية والميلك شيك،حسبما أفادت قناة 'فوكس 5' المحلية.

وكانت الوجبة التي يتناولها الرجل تحتوي على نحو 700 جرام من لحم البقر وكذلك نحو 12 شريحة من لحم الخنزير المقدد، واشتكى على إثرها من آلام في الصدر وهرع إلى المستشفى ويتلقى العلاج حاليا.

ويفتخر ذلك المطعم الذي افتتح العام الماضي بأنه يقدم وجبات تحتوي على ما يزيد على 10 آلاف سعر حراري. وتعمل بهذا المطعم مقدمات وجبات يرتدين ملابس ممرضات شبه عارية وكأنهن يأخذن 'وصفات علاجية' من 'مرضاهن'. كما يقدم المطعم كذلك وجبات مجانية لأي شخص يزيد وزنه على 170 كيلوجراما.

ويعرض المطعم لافتات مكتوب عليها 'ادفعوا الحساب أولا لأنكم قد تموتون قبل الانتهاء من الوجبات'.