برنامج يوميات توجيهي .. بحلة جديدة عبر إذاعة القدس التعليمية

تعلن إذاعة القدس التعليمية عن نيتها إطلاق برنامج "يوميات توجيهي" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والذي يبث عبر أثير صوت الأسرى مؤقتاً موجة 107.9FM من غزة بصحبة الأستاذ محمد الحطاب.

ودعت الإذاعة الطلبة والمعنيين بمتابعة البرنامج لما له من أهمية لهم.

وقالت الإذاعة في بيان لها أنه وبعد النجاح الباهر الذي حققه برنامج يوميات توجيهي على مدار الأعوام السابقة.. وبعد تربعه على عرش البرامج الإذاعة الخاصة بطلبة الثانوية العامة، قررت الإذاعة تقديم البرنامج بحلته الجديدة، لما له من أهمية بالغة لطلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص.

ويأتي البرنامج ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً على النحو التالي:

يوم السبت – لغة عربية

يوم الأحد - إدارة

يوم الاثنين - لغة انجليزية / ثقافة عامة

يوم الثلاثاء - تكنولوجيا

يوم الأربعاء - تاريخ / جغرافيا

يوم الخميس - كيمياء / أحياء

يوم الجمعة - فيزياء ورياضيات