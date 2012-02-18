رؤساء البلديات : أزمة القطاع وقود أكثر من كهرباء

أكد رؤساء بلديات قطاع غزة, أن الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة هي أزمة وقود أكثر من أن تكون أزمة كهرباء نظراً لاحتياج كافة مناحي الحياة في القطاع للوقود من أجل تشغيل الكهرباء والآليات والمركبات.

ودعا الرؤساء في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة ظهر اليوم, الحكومة المصرية والشعب المصري والمجلس العسكري لإغاثة قطاع غزة من الأزمة التي يتعرض لها قطاع غزة منذ الحصار الصهيوني المفروض على القطاع.

وأوضح بأن ما يحدث في القطاع من أزمة هو مقدمة لكارثة إنسانية في شتى المجالات مما سينتج تدهوراً لكافة المجالات الصحية والبيئية والبلديات خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين, أن 200بئر مياه و40 مضخة صرف صحي و4 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي و10 محطات تحليه مركزية والعشرات من محطات التحلية الصغيرة والميئات من آليات جمع وترحيل النفايات وخدمات المستشفيات والمرضى ستتوقف بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تحل مشكلة الوقود والكهرباء.

كما خاطب رؤساء البلديات, الشعب المصري والمجلس العسكري, بالقول :"إن موقفكم وتاريخكم المشرف يجعلنا على ثقة تامة بأنكم ستولوا هذا الموضوع اهتمامكم واتخاذ القرار الصائب والذي ستكون من نتائجه تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا.