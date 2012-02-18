مستشار الأمن القومي الأمريكي يبدأ زيارته « لإسرائيل » بشأن إيران

قال الناطق باسم البيت الأبيض إن "توم دونيلون" مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبدأ زيارة "لإسرائيل" لإجراء محادثات تستغرق يومين بشأن قضايا إيران.

وتأتي زيارة دونيلون التي تبدأ اليوم وسط توترات بسبب برنامج إيران النووي وتقول طهران إن برنامجها لتخصيب اليورانيوم هدفه مدني بشكل محض ولكن القوى الغربية تزعم أن إيران تحاول تطوير قدرة على إنتاج أسلحة نووية.

وقال البيت الأبيض أن زيارة دونيلون هي "الأحدث في سلسلة من المشاورات المنتظمة والرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وهي تتسق مع شراكتنا الثنائية القوية وجزء من التزامنا الذي لا يتزعزع بأمن "إسرائيل".

وكان أوباما قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري انه لا يعتقد أن "إسرائيل" حددت كيفية الرد على مخاوفها بشأن البرنامج النووي الإيراني في أعقاب مناقشات عامة داخل "إسرائيل" بشأن ما إذا كان يتعين عليها مهاجمة طهران لمنعها من الحصول على قنبلة نووية.

من جهة أخرى زعم وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن إيران تحاول بشكل واضح امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية وأنها إذا نجحت في ذلك فإنها ستثير موجة خطيرة من انتشار الأسلحة النووية في شتى إنحاء الشرق الأوسط.

ويجري نقاش عام في إسرائيل حول ما إذا كان يتعين عليها مهاجمة إيران لمنعها من صنع قنبلة نووية, وقال هيج في المقابلة "إننا واضحون جدا بالنسبة لكل المعنيين بانتا لا ندافع عن عمل عسكري.