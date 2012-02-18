عبيد يؤكد ضخ الجانب المصري للوقود لتشغيل محطة التوليد غداً

أكد كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بغزة اليوم الأنباء التي تحدثت عن وجود قرار من الجانب المصري لضخ كميات من الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة غداً الأحد.

وقال عبيد في تصريحات لإذاعة القدس المحلية , ان الآلية الفنية لنقل الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة لم تتضح بعد , معرباً عن أمله ان يتم ضخ 500 ألف لتر لمحطة توليد الكهرباء و500 ألف لتر للسوق.

مشيراً الى ان الجهود لا تزال متواصلة حتى اللحظة لحل أزمة الوقود والكهرباء بغزة , متمنيا أن يتم ضخ الوقود عبر معبر رفح مباشرةً وليس عبر معبر كارم ابو سالم .

موضحاً انه بمجرد ضح الوقود لمحطة الكهرباء , سيتم تشغيل المحطة مباشراً ,وتخفيف الضغط عن المواطنين .

وبخصوص الاتهامات التي وجهها خليل ابو شمالة رئيس مؤسسة الضمير بخصوص ازمة الكهرباء, قال عبيد الى بأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق معه , حول التصريحات التي أطلقها , دون أي يتحقق من المعلومات التي تؤجج الشارع .

أوضح ان ابو شمالة بأنه لم يتوجه الي سلطة الطاقة ولم يطالبها بأي معلومات , وقدم معلومات مغلوطة .

وكان النائب المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري قد اعلن أن مصر قررت ضخ وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وقال نجيدة في تصريحات ، إن توريد الوقود لقطاع غزة سيتم يوم الأحد المقبل.

وأوضح نجيدة أن الكميات تشمل 500 الف لتر لمحطة توليد الكهرباء، و100 الف لتر للسيارات.

ويعاني قطاع غزة من أزمة نقص وقود أدت إلى توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.

وكان رئيس الحكومة بغزة اسماعيل هنية قد أكد أن حكومته أجرت عدداً كبيراً من الاتصالات لحل الأزمة.