الدراسات المتوسطة تربط صفحتها الإلكترونية مع أشهر أدوات التشبيك الاجتماعي

أنهى قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر بغزة مرحلة التشبيك الإلكتروني مع مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في فضاء الانترنت.

وقال عميد الكلية د.محمد عجور أن التواصل عبر الشبكات الاجتماعية من خلال الفضاء الواسع للإنترنت أمر ضروري وهام وهو سمة من سمات العصر التكنولوجي المتقدم والذي يتسم بالسرعة والنقل الفوري للمعلومة موضحا أن الكلية تهتم بتحسين آليات التواصل مع الطلبة وجعل عملية الاتصال أكثر تفاعلية وأكثر إثارة للاهتمام من قبل جمهور الطلبة والمهتمين.

من جانبه قال منسق العلاقات العامة والإعلام أ.يحيى المدهون أن التغيرات السريعة وتطورات الويب الحديثة التي يشهدها العالم تفرض تحديات جديدة وان الكلية المتوسطة بالأزهر تسعى لمواكبة وملاحقة التطور التكنولوجي ومتابعة المستجدات حيث أنهت مرحلة التشبيك الإلكتروني لصفحتها الإلكتروني cis.psمع مختلف أدوات التشبيك الاجتماعي أو ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي ومن أشهرها الفيس بوكFacebook وتويتر Twitter.

وأشار, إلى أن التشبيك الإلكتروني أصبح ركيزة أساسية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد مواقع الشبكات الاجتماعية منوها إلى ربط صفحة الكلية بموقع فليكر Flickrالمتخصص بعرض وتبادل الصور الفوتوغرافية الرقمية بهدف عرض صور لنشاطات الكلية وفعالياتها المتعددة وكذلك تم إنشاء قناة الكلية عبر موقع يوتيوب Youtube لمشاهدة مقاطع فيديو تتعلق بنشاطات الكلية وآخر المستجدات فيها بالصوت والصورة.

وبين المدهون أن هذه الخطوة تتيح التوسع في نقل المعلومة للطلبة والتنوع في عرضها بالنص والصوت والصورة وبطرق متعددة حتى يتمكن الطلبة من متابعة كافة التفاصيل حول الكلية ونشاطاتها وإعلاناتها واحدث أخبارها ومستجداتها بطريقة أكثر تشويقا وأكثر تفاعلا مع الطلبة.