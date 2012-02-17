شرطة رام الله : مستعدون لاستقبال اتصالات المواطنين في الأحوال الجوية الصعبة

أعلنت الشرطة الفلسطينية في رام الله, اليوم استعداداتها لاستقبال اتصالات المواطنين ومساعدتهم في ظل الأحوال الجوية الصعبة.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة, أن شرطة المحافظات أتمت كافة استعداداتها لمساعدة المواطنين في أي طارئ قد يحصل في ظل الأحوال الجوية الصعبة والتي قد تستمر ليوم الأحد الموافق 19\2\20012م ، و الاتصال على رقم الشرطة المجاني في كافة المحافظات "100" .

وتناشد الشرطة السائقين بقيادة المركبات بحذر خاصة في أماكن تشكل الضباب وتحذر من خطر السيول و الإنزلاقات على الطرق و الانتباه إلى المدافئ داخل المنازل لعدم حدوث اختناقات خاصة في أوقات النوم.