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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شرطة رام الله : مستعدون لاستقبال اتصالات المواطنين في الأحوال الجوية الصعبة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 14:23 - 17 فبراير 2012
شرطة رام الله شرطة رام الله
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أعلنت الشرطة الفلسطينية في رام الله, اليوم استعداداتها لاستقبال اتصالات المواطنين ومساعدتهم في ظل الأحوال الجوية الصعبة.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة, أن شرطة المحافظات أتمت كافة استعداداتها لمساعدة المواطنين في أي طارئ قد يحصل في ظل الأحوال الجوية الصعبة والتي قد تستمر ليوم الأحد الموافق 19\2\20012م  ، و الاتصال على رقم الشرطة المجاني في كافة المحافظات "100" .

وتناشد الشرطة السائقين بقيادة المركبات بحذر خاصة في أماكن تشكل الضباب وتحذر من خطر السيول و الإنزلاقات على الطرق و الانتباه إلى المدافئ داخل المنازل لعدم حدوث اختناقات خاصة في أوقات النوم.

 

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