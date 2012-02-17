الرئيس التونسي المؤقت يُؤكد بيع طائرة بن علي بـ261 مليون دولار

أكد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أن طائرة الرئيس التونسي المخلوع بن علي من نوع (ايرباص 340 A) التي تربض منذ أكتوبر 2010 بمستودعات الشركة الفرنسية (سابينا تاكنيكس) بمنطقة بوردو الفرنسية، قد بيعت بمبلغ 261 مليون دولار.

وأشار المرزوقي في حديث تلفزيوني مع ثلاث قنوات تلفزيونية تونسية، بُث في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، إلى أن السلطات التونسية كانت صادرت الطائرة المذكورة، حيث قامت شركة الخطوط الجوية التونسية بعرضها للبيع.

واعتبر الرئيس التونسي المؤقت الذي أعلن في وقت سابق عزمه بيع القصور الرئاسية، أن الطائرة المذكورة "كانت عبئا ثقيلا على الحكومة وعلى المجموعة الوطنية".

ومن جهة ثانية، أكد المرزوقي أنه لا توجد نية لبيع الطائرة الرئاسية الثانية، وهي من نوع بوينغ 737، "لأنها عادية وثمنها غير مرتفع، وبالنظر إلى حاجة الدولة لطائرة رسمية يستخدمها كبار المسؤولين خلال الزيارات الرسمية مثلما هو معمول به في أغلب دول العالم".

والطائرة الرئاسية الحالية (بوينغ 737)، هي الطائرة التي نقلت الرئيس التونسي السابق بن علي وعائلته إلى السعودية مساء 14 يناير من العام الماضي.

ويشار إلى أن شركة الخطوط الجوية التونسية كانت أعلنت في 24 من الشهر الماضي عن عرض بيع طائرة بن علي التي تربض منذ نحو العام بمستودعات الشركة الفرنسية (سابينا تاكنيكس) بمنطقة بوردو الفرنسية.

ووصلت الطائرة التي إشترتها الخطوط الجوية التونسية في عام 2009، الى مستودعات الشركة الفرنسية "سابينا تاكنيكس" في خريف 2010 لتدخل عليها تعديلات إضافية منها تزويدها بصالون جلوس، وغرفة نوم، ومقاعد مخصصة لدرجة رجال الأعمال.