عباس يصدر تعليماته للاتصال مع المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسير عدنان

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليماته للجهات المعنية، للاتصال مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ومنظمات حقوق الإنسان من أجل التدخل الفوري للإفراج عن الأسير خضر عدنان وإنقاذ حياته.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، ظهر اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوالد وشقيق الأسير خضر عدنان، بحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وحيا عباس صمود المناضل الأسير خضر عدنان الذي دخل إضرابه الشهر الثالث على التوالي دفاعا عن كرامة وكبرياء الفلسطينيين.

وأكد عباس أنه سيبذل قصارى جهده والقيادة الفلسطينية لمساندة الأسير عدنان في نضاله العادل ضد سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب.

ووجه الرئيس التحية لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة المتضامنين مع إضراب الأسير خضر عدنان، داعيا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.