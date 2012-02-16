بالفيديو ..مصريون بلندن يتهمون « العوا » بالتواطؤ مع العسكرى

شن بعض المصريين المغتربين فى لندن هجوماً على الدكتور محمد سليم العوا، خلال لقائه مع المغتربين فى العاصمة البريطانية، وطالبوا بإخراجه من القاعة، واتهموه بالتواطؤ مع المجلس العسكرى والإخوان ضد الثورة.

والتزم الدكتور العوا، الذى كان واقفاً على المنصة لإلقاء كلمته، فى جمع كبير من المصريين المتواجدين فى بريطانيا، الصمت التام، كما التزم القائمون على المؤتمر الانتخابى الصمت، ولم يبادلوا المحتجين الغاضبين حتى انتهوا من هتافاتهم.

وردد المحتجون ضد العوا هتافات عديدة منها، "عسكر إخوان.. العوا مالوش مكان" و"بره بره.. العوا يطلع بره" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، "قول يا عوا للى فى لندن.. مين هو الطرف التالت" و"إحنا الشعب الخط الأحمر" و"لا أجندة ولا بنكسر إحنا الشعب الخط الأحمر".

وكان العوا توجه إلى لندن فى إطار جولته الانتخابية فى عدد من الدول الأوروبية للقاء المغتربين فى الخارج.