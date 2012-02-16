حادث مأساوي بحافلة طلاب برام الله..وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10 أطفال

لقي 10 أطفال مصرعهم على الأقل صباح اليوم في حادث مأساوي بالقرب من مفرق جبع أثناء نقلهم في حافلة نقل طلاب فيما أصيب 20 آخرين وصفت جراح 8 منهم بالخطيرة .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن حافلة لنقل الطلاب اصطدمت بشاحنة بالقرب من مفرق جبع مما أدى إلى انقلابها و اشتعال النار فيها مما أدى إلى مصرع 10 أطفال وإصابة 20 منهم 8 جراحهم خطيرة و جاري نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج

وفي ذات السياق لقي الطفل فيصل خليل حساسنة (15 عام) مصرعه دهساً صباح اليوم اثناء توجهه لمقعد الدراسة في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم .

و اشار البيان الى أن شاحنة انزلقت على رصيف الطريق بالقرب من دير ابن عبيد في نزول طريق وادي النار و دهست الطفل حساسنة مما أدى الى مصرعه على الفور ، وتم نقل جثته الى مستشفى بيت جالا وحضرت النيابة وخبراء الحوادث الى المكان وتم فتح تحقيق في الحادث .

و أكد البيان أنه تم تسليم جثة الطفل الى ذويه فيما تم توقيف السائق لاستكمال الاجراءات القانونية .