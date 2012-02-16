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إصابة 20 آخرين

حادث مأساوي بحافلة طلاب برام الله..وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10 أطفال

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 07:55 - 16 فبراير 2012
جانب من حادث السير جانب من حادث السير
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لقي 10 أطفال مصرعهم على الأقل صباح اليوم في حادث مأساوي بالقرب من مفرق جبع أثناء نقلهم في حافلة نقل طلاب فيما أصيب 20 آخرين وصفت جراح 8 منهم بالخطيرة .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن حافلة لنقل الطلاب اصطدمت بشاحنة بالقرب من مفرق جبع مما أدى إلى انقلابها و اشتعال النار فيها مما أدى إلى مصرع 10 أطفال وإصابة 20 منهم 8 جراحهم خطيرة و جاري نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج

وفي ذات السياق لقي الطفل فيصل خليل حساسنة (15 عام) مصرعه دهساً  صباح اليوم اثناء توجهه لمقعد الدراسة في بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم .

و اشار البيان الى أن شاحنة انزلقت على رصيف الطريق بالقرب من دير ابن عبيد في نزول طريق وادي النار و دهست الطفل حساسنة مما أدى الى مصرعه على الفور ، وتم نقل جثته الى مستشفى بيت جالا وحضرت النيابة وخبراء الحوادث الى المكان  وتم فتح تحقيق في الحادث .

و أكد البيان أنه تم تسليم جثة الطفل الى ذويه فيما تم توقيف السائق لاستكمال الاجراءات القانونية .

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