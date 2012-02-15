خبير دولي بحقوق الإنسان يدعو إلى مساعدة الأسير عدنان

ودعا فولك، حسب بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على الالتزام بمسؤولياتها وفق القانون الدولي وبشكل عاجل فيما يتعلق بوضع خضر عدنان الذي تفيد التقارير بأن حياته في خطر إثر إضرابه عن الطعام منذ ستين يوما ردا على الظروف المهينة بسبب قيام إسرائيل بسجنه بدون توجيه أي اتهامات ضده.

وشدد، أثناء قيامه بمهمة تقصي حقائق في منطقة الشرق الأوسط، على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بعمل فوري وفعال لحماية حياة خضر عدنان في الوقت الذي يتم فيه احترام حقوقه.

كما دعا خبير حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بعدة آلاف من الفلسطينيين المسجونين، وقال: إن المعاملة غير اللائقة للآلاف منهم يجب أن تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي.

ومن المقرر أن يعقد ريتشارد فولك مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته للمنطقة في العشرين من الشهر الحالي في عمان، وسيقدم تقريرا كاملا عن بعثته إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل.