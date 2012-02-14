اعتصام في لندن تضامنا مع الأسير خضر عدنان

اعتصم عدد من أبناء الجالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بالإفراج عن الأسير خضر عدنان الذي مر على إضرابه قرابة 60 يوما في سجون الاحتلال.

وأعرب المعتصمون عن تضامنهم مع الأسرى الذين بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع الأسير عدنان واحتجاجا على أوضاعهم.

ودعا سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة مانويل حساسيان، في تصريح له الحكومة البريطانية إلى التدخل للإفراج عن الأسير عدنان، مطالبا المواطنين البريطانيين بإسماع صوتهم والتضامن مع عدنان لإنقاذ حياته وحياة المئات من المعتقلين الإداريين.

وقال حساسيان 'إن إسرائيل تمارس الاعتقال الإداري على نطاق واسع على الرغم مما يتضمنه ذلك من مخالفة للقوانين الدولية وحيث ينص ميثاق جنيف على عدم اللجوء إلى الاعتقال بدون محاكمة إلا وفق شروط معينة ولفترة محدودة'.

وكانت سلطات الاحتلال قد ثبتت أمس الاثنين، الاعتقال الإداري للأسير عدنان لأربعة أشهر إضافية، رغم تدهور حالته الصحية وذلك في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.