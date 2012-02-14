رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر يزور عائلة الأسير عدنان

زار رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة إخوان بيدرو، اليوم الثلاثاء، عائلة الأسير خضر عدنان في بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وشرح بيدرو لوالد وزوجة وعائلة الأسير عدنان (33 عاما)، جهود الصليب الأحمر المستمرة لمتابعة قضية نجلهم، مشيرا إلى أن طبيب الصليب الأحمر يزوره بشكل يومي منذ أسبوعين.

وشدد على زيارته والوفد المرافق له إلى عائلة الأسير عدنان تأتي في إطار رسالة اللجنة الإنسانية في التواصل مع عائلات الأسرى.

وأبلغ الطبيب الذي يزور الأسير عدنان في مستشفى 'زيف' في صفد، عائلته، أن نجلهم ما زال مصمما على مواصلة إضرابه عن الطعام ويرفض تلقي العلاج وإجراء الفحوصات.

من جانبها، طالبت عائلة الأسير عدنان، الصليب الأحمر بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للحصول على تصريح لزيارته والاطمئنان على وضعه مع دخوله اليوم الـ59 من إضرابه المفتوح عن الطعام .

ورافق بيدرو في زيارته إلى عائلة الأسير عدنان مندوبة برامج الاحتجاز والاعتقال وطبيب الصليب، ومدير مكتب فرع جنين ديما محاجنة.