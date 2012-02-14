باراك في سنغافورة لتأمين عقود لشركات الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك وصل قبل أيام إلى سنغافورة للمشاركة في المعرض الجوي السنوي الذي عقد يوم أمس في محاولة لمساعدة شركات الجيش الإسرائيلية في الحصول على عقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير عام وزارة الأمن "أودي شاني" ومدير وكالة التعاون والتصدير في وزارة الأمن "شاميا أفيلي" قد انضما إلى باراك زيارته لسنغافورة التي أحيطت بالسرية والكتمان لاعتبارات أمنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتنافس للحصول على عدد من المناقصات في سنغافورة بما في ذلك "أنظمة حربية مضادة للغواصات", ووسائل تزويد الوقود في الجو, وطائرات ذات أجنحة مركبة.

وفي السنوات الأخيرة ظهر عدد من التقارير عن علاقات بين سنغافورة وإسرائيل بما في ذلك الكشف عن أن الجيش الإسرائيلي ساعد سنغافورة في تأسيس قوتها العسكرية في عام 1960, ووفقا لتقارير ووسائل إعلامية فقد أصر مؤسس سنغافورة "لي كوان يو" أن العلاقات لا تزال سرية حتى لا يثير ذلك جيرانهم المسلمين.

وأشارت التقارير إلى أن سنغافورة تعد واحدة من أكبر عملاء "إسرائيل" وتساعد في تمويل مشاريع عسكرية مختلفة مثل منظومة القبة الحديدية.

وقد شاركت عدد من الشركات الرائدة في وزارة الحرب الإسرائيلية وعرضت بضاعتها مثل أنظمة الدفاع الجوي التي تنتجها شركة "رفائيل" و"إيتان" في المعرض الجوي بسنغافورة.