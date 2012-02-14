الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من محافظات الضفة فجرا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أنه تم نقل المعتقلين إلى جهة مجهولة.

وتجدر الاشارة الى ان قوات الاحتلال الصهيونية تعتقل بشكل يومي عدد من الشباب في عدد من المحافظات .