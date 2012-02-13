جودة البيئة بغزة تنفذ مشروع مداخل جميلة لمدن أجمل

أطلقت الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي بسلطة جودة البيئة مشروع مداخل جميلة لمدن أجمل وذلك بالتعاون مع رابطة الفنانين الفلسطينيين وبرعاية شركة دهانات أبناء حمدان عابد والشركة العربية لصناعة الدهانات.

من جهته أوضح م. زكي زعرب مدير عام التوعية والتعليم البيئي أن هذا المشروع يهدف لتعزيز الوعي البيئي ولفت الأنظار للمشاكل البيئية من اجل المشاركة المجتمعية في حلها، حيث يعتمد المشروع على رسم جداريات بيئية في كلا من غزة وخان يونس، وأشار م. محمد مصلح منسق المشروع إلى أن الجدارية عبارة عن مجموعة من اللوحات البيئية الإرشادية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه و الحث على النظافة والتخلص من النفايات والى أهمية التشجير و التحذير من أضرار التدخين. وقال إن البيئة اليوم مهددة بكل أشكال وأنواع التلوث، ويرجع الجزء الأكبر من المشاكل البيئية بسبب ممارسات الإنسان.

تجدر الإشارة إلي أن قطاع غزة يعاني من العديد من المشاكل البيئية سواء كانت متعلقة بالنفايات أو الهواء أو الماء أو التربة، وتعمل سلطة جودة البيئة جاهدة على حماية وتطوير البيئة الفلسطينية وتقوم بمجموعة من البرامج ومن ضمنها البرنامج التوعوي.