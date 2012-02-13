خليفة بن زايد وهنية يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس حكومة حماس المقالة بغزة إسماعيل هنية، الذي وصل أبو ظبي، صباح اليوم، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وقضية القدس والأسرى.

وذكر بيان لحكومة غزة أن هنية طرح خلال اللقاء الذي حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة، وعدد من القادة والمسئولين، الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، وخاصة من انقطاع الكهرباء وتأثيراته على القطاعات الحيوية.

ونقل البيان عن الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو، الذي يرافق هنية في زيارته قوله، إن الطرفين أكدا ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية، وتكثيف الاتصالات، والعمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى ما تعانيه مدينة القدس من تهويد واستيطان، وما يقوم به الاحتلال لتفريغ المدينة من أهلها، واستهداف كل شرائح الشعب الفلسطيني بمن فيهم نواب القدس الذين عمل الاحتلال على اعتقالهم وإبعادهم.

كما تناول هنية نتائج الحرب على قطاع غزة بنهاية عام 2008، وما خلفته من آثار على البنية التحتية، وتدمير المنازل وممتلكات المواطنين. كان هنية قد وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قادماً من إيران، في محطته الخامسة، ضمن جولته الخارجية الثانية.