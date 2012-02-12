فلسطين تنال العضوية الكاملة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

كشفت جمعية الحياة البرية في فلسطين بأنها تلقت رسالة من جنينف تفيد بأن الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة International Union for Conservation of Nature –IUCN قد وافق على منح فلسطين العضوية الكاملة فيه ويحق لها التمتع بكافة صىلاحيات عضويته .

وعن هذه العضوية تحدث عماد الاطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية والعضو في لجنة الاتحاد لدول غرب اسيا بان المحاولات بدأت بدعوة الجمعية منذ عام 2005 وقبولها في الاتحاد كعضو مراقب في عام 2006 في الاجتماع لدول غرب اسيا الذي انعقد في طهران وتفعيل دور الحياة البرية من خلال هذه العضوية وبالإضافة الى انتخاب الاطرش عضوا في لجنة ادارة الاتحاد منذ ذلك الحين ومتابعة العضوية ايضا في اجتماع الهيئة العامة الاخير الذي انعقد في اسباتيا ومنذ ذلك الوقت واعضاء الهيئة الادارية المنتخبة على المستوى الدولي للاتحاد يتابعون القضية حتى اليوم حيث تم اقرار هذا الحق لفلسطين

وعقب الاطرش بان هذه الخطوة هي خطوة متلاحقة لاعتراف اليونسكو وكافة الاتفاقات التي وقعت بعد عام 1972وسوف يحق للافراد والمؤسسات الفلسطينية الانضمام الى لجان الاتحاد الفرعية والتي تمثل الحبراء في العالم وفي فلسطين ايضا..

وذكر الاطرش بانه كانت قد تشكلت لجنة للمحميات الطبيعية في فلسطين بعد اجتماعات ايران مكونة من وزارة الزراعة ووزارة السياحة والاثار وسلطتى البيئة والمياه وبالاضافة الى الحياة البرية وقد عملت ولا تزال تعمل في مجال وضع استراتيجية للمحميات الطبيعية في فلسطين وانه تم عقد دورة تدريبية في الاردن بالتعاون مع الاتحاد في هذه الدورة وبدعم منها