داعية مصري: سأجمع أضعاف المعونات التي تقدمها أمريكيا في ليلة واحدة

أطلق الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، مبادرة تحت اسم "المعونة المصرية" والتي يهدف من ورائها إلى الاستغناء تماماً عن المعونة الأمريكية "عسكرياً واقتصادياً"، بحيث يبدأ التنفيذ الحقيقي للمبادرة اعتباراً من الليلة، تمهيداً لمطالبة الجهات المسؤولة في مصر، وهي "المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب" بإلغاء المعونة الأمريكية نهائياً.

وتعهد حسان بجمع مبلغ المعونة في ليلة واحدة، قائلاً: "أقسم بالله وعلى مسؤوليتي أمام الله أن الشعب المصري سيجمع مئات الأضعاف مما كانت تقدمه لنا أمريكا من معونات تافهة".

جاء ذلك خلال برنامج "استوديو 27" الذي يذاع على شاشة التلفزيون المصري الرسمي، حيث كان حسان ضيف البرنامج الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف الشيخ محمد حسان: "أقول لأمريكا.. مصر قامة كبرى.. وستبقى كذلك إلى أبد الدهر.. ولن نركع أمام معونتكم التافهة ولن نُذل أمام بضع ملاليم وأقسم بالله أن الشعب المصري سيجمع من خلال شبابه وعلمائه ورجال أعماله حتى السيدات اللاتى يبعن الجرجير والطماطم في الشارع عشرات المليارات من الجنيهات لهذه المبادرة، حتى لا ينكسر المصريون أمام دولة عدو مثل أمريكا".

وقال: "إذا كانت أمريكا تحاول كسر مصر بـ1,3 مليار دولار، فإنني أقسم لكم أنه بهذه المبادرة - بفضل الله - أستطيع جمع هذا المبلغ في يوم واحد، لأن مصر أرض العطاء، والجود، ولن يقبل مصري واحد أن تذله أمريكا مهما كان المقابل "وحتى لو مات من الجوع".

وعقب إطلاق حسان لمبادرته، انهالت الاتصالات الهاتفية من مختلف فئات المجتمع المصري، ليؤكدوا على مشاركتهم في هذه المبادرة، الأمر الذي أثار استحسان فضيلة الشيخ محمد حسان.