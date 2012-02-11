نجاد : إيران ستكشف قريبا عن مشاريع نووية جديدة

أعلن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد اليوم السبت استعداد بلاده لاستئناف المحادثات بشأن البرنامج النووى الإيرانى، وقال فى كلمة أمام حشود من الإيرانيين فى طهران بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للثورة الإسلامية "إننا مستعدون لاستئناف المحادثات النووية ولكنكم (القوى العالمية) تطرحون كل يوم ذرائع جديدة للحيلولة دون استئنافها".



وطالب الرئيس الإيرانى القوى العالمية بأن تتوقف عن استخدام التهديدات وتعود بدلا من ذلك إلى المفاوضات على أساس الاحترام المتبادل والعدل، وأضاف "أقول لكم باسم الأمة الإيرانية أن أى خيار آخر غير العودة إلى طاولة المفاوضات سيكون مصيره الفشل"، وأعلن أحمدى نجاد فى كلمته اليوم السبت أن إيران سوف تكشف النقاب عن مشاريع نووية جديدة فى الأيام المقبلة.



ولم يحدد نوعية هذه المشاريع الجديدة ولكن من المحتمل أن يكون يشير بذلك إلى افتتاح منشأة فوردو الجديدة لتخصيب اليورانيوم التى تقع جنوب طهران والتى ترددت تقارير بأنها سوف تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسب 5.3 و4 و20 فى المائة، وأضاف "يتعين على العالم أن يعلم أنه رغم كل الضغوط، إلا أن إيران لن تتراجع قيد أنملة عن مبادئها وحقوقها النووية".



وتابع "كل الدول تمارس ضغوطا علينا للحيلولة دون حصولنا على التقنية النووية ولكن كل هذه الضغوط باءت بالفشل، إننا لا نملك التقنية النووية فحسب ولكن خبراءنا المحليين قادرون أيضا على توفير احتياجاتنا (النووية)"، وفى إشارة إلى التحولات فى منطقة الشرق الأوسط، دعا أحمدى نجاد الزعماء العرب إلى توخى الحذر من "مؤامرات" الولايات المتحدة.



وقال "كل ما تريده الولايات المتحدة هو الحفاظ على النظام الصهيونى (إسرائيل) ويتعين على كل الزعماء (العرب) أن يعلموا أن الولايات المتحدة ليست صديقا وفيا"، واستطرد "النظام الصهيونى مصدر كل مشاكل العالم وأن إيران فخورة بأن تكون الدولة الوحيدة التى أظهرت شجاعة وحكمة وكسرت الحظر الغربى بشأن المحرقة (الهولوكوست)، يشار إلى أن أحمدى نجاد قد دعا مرارا إلى محو إسرائيل من الوجود وشكك فى المحرقة التى وصفها بالأكذوبة، وقوبلت تصريحاته بإدانة دولية حادة.



وتواجه إيران عقوبات دولية بسبب موقفها المتشدد فى النزاع النووى ولكنها رفضت أيضا الطلب الرئيسى للقوى العالمية بتعليق تخصيب اليورانيوم، وبثت كل القنوات التليفزيونية الإيرانية المسيرات المليونية، التى ردد خلالها المشاركون هتافات تقول "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" وتعهدوا بمقاومة كل الضغوط الغربية المرتبطة بالنزاع النووى الإيرانى مع المجتمع الدولى.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن أحمدى نجاد قوله للصحفيين خلال المسيرة المليونية "إنه مما لا ريب فيه أن إيران سوف تصنع التاريخ وتغير العالم".

وشارك اليوم السبت عدة ملايين فى مسيرات نظمتها الحكومة الإيرانية فى مختلف أنحاء إيران بمناسبة الذكرى الـ33 للثورة الإسلامية عام 1979 .