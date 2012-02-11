سقوط قذيفة صاروخية قرب تجمع سكني في عسقلان

أكدت مصادر عبرية سقوط قذيفة صاروخية من صنع محلي أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية قرب احد التجمعات السكنية في منطقة "حوف أشكولن" جنوب مدينة عسقلان, دون وقوع إصابات وقد أصابت القذيفة عامود كهرباء وتعرضت عدد من المباني المجاورة لأضرار طفيفة, بينما لم يسمع أي صفارات إنذار قبل وقوع الانفجار.

وقال "جدعون شرعابي" ضابط الأمن في "حوف أشكلون" إن الحظ كان كبيرا لأن الشظايا اخترقت النوافذ الأمامية لأحد المباني وخرجت من النوافذ الخلفية وأن السكان في المكان لم يصابوا بأعجوبة, على حد تعبيره.

و كانت الطائرات الحربية الصهيونية قد أغارت على أحد المواقع التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع مما أدى لاصابة شخص واحد بجروح طفيفة