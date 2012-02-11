لجنة الحريات تجتمع غداً في القاهرة مع مسؤولين مصريين

أكد مصدر دبلوماسي مصري أن القاهرة ستشهد يوم غد الأحد اجتماع للجنة الحريات الفلسطينية مع المسؤولين المصريين في إطار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.



وأضاف المصدر أن الاجتماع سيضم كلا من عزام الأحمد عن حركة "فتح" وموسى أبو مرزوق عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وخالد البطش عن حركة "الجهاد الإسلامي"، ومصطفى البرغوثي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن القاهرة ستشهد في 21 شباط (فبراير) القادم اجتماع اللجنة المعنية بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، منوهاً بتوقع حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماع هذه اللجنة.