الشرطة تقبض على 3 أشخاص لسرقتهم 66 ألف شيكل في رام الله

ألقت الشرطة اليوم القبض على 3 أشخاص بتهمة السطو وسرقة بضائع ونقود بلغت 66 ألف شيكل من مؤسسة بيتللو الاستهلاكية في رام الله.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شكوى مقدمة من القائمين على المؤسسة لشرطة رام الله حول قيام مجهولين بالسطو على المؤسسة و سرقة بضائع وبطاقات إعادة شحن خلوي وأموال بقيمة 66 ألف شيكل .

بدورها باشرت شرطة المباحث العامة بالبحث والتحري وحصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص اعترفوا بارتكابهم الجريمة المنسوبة إليهم .

وأكد البيان انه سيتم إحالة ثلاثتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.