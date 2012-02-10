شحاته يوقع للزمالك ويُنهي الجدل حول رحيله لاتحاد جدة

وقع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسن شحاته على عقد مع النادي لمدة موسمين بعد ظهر اليوم الجمعة في حضور رئيس لجنة التعاقدات عبد الله جورج ليحسم بصورة نهائية الجدل الذي ثار حول رحيله عن القلعة البيضاء خاصة بعد أن تلقى عرضاً من نادي اتحاد جدة السعودي.

وكان شحاته ومنذ توليه المسؤولية بنادي الزمالك لم يوقع على عقد رسمي، مما أثار التكهنات حول رحيله في أي وقت أكثر من مرة.

واعترف الإعلامي كريم حسن شحاته, بالمفاوضات التي أجريت مع والده من مسؤولي اتحاد جدة، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تجر مع والدي ولكنها جرت معي شخصياً وأنني تلقيت اتصالاً منذ 10 أيام من أحد المسؤولين الكبار بنادي اتحاد جدة وطلب مني معرفة موقف والدي بالنسبة لتدريب الاتحاد فقلت له إن والدي مرتبط مع الزمالك ولكني سأعرض الأمر عليه، وعندما تجمدت بطولة الدوري عادت المفاوضات مرة أخرى ووافق المعلم بصفة مبدئية وطلب مبلغاً معيناً وتحدث في بعض الأمور الفنية، وقمت بإبلاغها للمسؤولين بنادي اتحاد جدة ومن وقتها لم نتلق أي ردود.