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السلطة ترفض اقتراحات بلير لتحسين الثقة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 06:51 - 10 فبراير 2012
توني بلير توني بلير
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رأت السلطة الفلسطينية أن رزمة إجراءات الثقة التي اقترحها موفد اللجنة الرباعية للسلام توني بلير، على "إسرائيل"، «غير كافية» لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الجانبين في عمان.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ لإذاعة «صوت فلسطين»، إن الرئيس محمود عباس أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل مساء أول من أمس أن «الرزمة غير كافية ولا تفي بالغرض لإعادة مواصلة الجولات الاستكشافية التفاوضية في عمان».

وأوضح الشيخ «نعتبر الرزمة تافهة جدا. كان معروضا علينا من الإسرائيليين قبل هذه الرزمة قضايا أكثر بكثير، وطيلة الوقت رفضنا أن نناقش ما يسمى بإجراءات الثقة من قبل الحكومة الإسرائيلية». وتابع «نحن لا نربط إجراءات بناء الثقة بالمفاوضات ونعتبرها مطلبا أميركيا من إسرائيل عليها تنفيذه، وهي التزامات إسرائيلية بخارطة الطريق».

وتقضي الإجراءات من بين أشياء أخرى بـ«السماح بفتح عدد محدود من مكاتب الشرطة الفلسطينية في المناطق (ب)» التي تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية - إسرائيلية مشتركة، مع إعطاء السلطات المدنية بشكل كامل للجانب الفلسطيني.

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