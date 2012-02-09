قط بـ 7 ارواح يخترقه سهم ويظل على قيد الحياه

أثبت قط أليف انه لديه سبع ارواح، وذلك بعد ان كافح للبقاء على قيد الحياة على الرغم من اختراق سهم لقفصه الصدري على مدى بضعة ايام متتالية.

القط المشمشي اللون كان تم العثور عليه مصاباً في احد ازقة مدينة هيوستن الاميركية، حيث اتضح ان سهماً قد اخترق جسمه واستقر في مقدم قفصه الصدري.

وتم تسليم القط المصاب الى جمعية خيرية متخصصة في حماية الحيوانات، حيث جرى اسعافه وانتزاع السهم الذي اخترق جسمه واستقر بين ضلوعه.

ناطق رسمي باسم الجمعية التي تطلق على نفسها اسم «بير بوز» قال ان الفحوصات كشفت عن ان القط اصيب بالسهم قبل 3 الى 5 ايام وانه ظل يجوب الشوارع والازقة على ذلك الحال، مشيراً الى ان بقاءه على قيد الحياة طوال هذه الفترة يعتبر امراً مدهشاً. وقال الطبيب البيطري الذي عالج القط ان سر بقاء القط على قيد الحياة يكمن في ان السهم لم يخترق ايا من اعضائه الداخلية الحيوية، ولاسيما القلب.

وقد اطلقت الجمعية اسم «كيوبيد» على القط الذي يتماثل للشفاء حالياً بعد استخراج السهم من جسمه.