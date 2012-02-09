عكاشة : ازمة الوقود بغزة ستنتهي قريبا

اكد حسن عكاشة، مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بوزارة المواصلات، قرب انتهاء أزمة الوقود في قطاع غزة وذلك بعد زيادة مصر الكمية الواردة لمنطقتي سيناء والعريش .

وكشف عكاشة في تصريح تلفزيونية له اليوم الخميس، عن ضخ كميات جديدة من الوقود المصري إلى غزة، عبر الأنفاق، مما قلل من حجم الازمة مبينا أن الحكومة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع الجانب المصري في هذا الاطار .

واشار الى تأثير الازمة بشكل كبير على قطاع المواصلات العام وحركة المواطنين لا سيما الطلاب والموظفين منهم، مشددا على ان الوزارة تواصلت مع عدد من شركات النقل للمساهمة في نقل طلاب الجامعات والموظفين لاماكن عملهم .

وحذر عكاشة السائقين من استغلال ازمة الوقود لرفع تسعيرة المواصلات مطالباً المواطنين بعدم الاستجابة لمن يحاولون استغلال الأزمة .