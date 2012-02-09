الرابطة الإسلامية تختتم سلسلة من الفعاليات بذكرى المولد النبوي

اختتمت الرابطة الإسلامية سلسلة من الندوات الدينية والمسابقات الثقافية بمناسبة ذكرى مولد الهادي محمد صلي الله عليه وسلم.

حيث نظمت ندوتين دينيتين في خانيونس بعنوان " في حضرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام"، وذلك بمسجد الصحابة شرق المدينة, وبالمسجد الكبير، كما ونظمت الرابطة ندوة أخرى بمسجد النور في تل السلطان برفح، وذلك بحضور عدد من الهيئة الإدارية للرابطة وحشد غفير من طلاب المدارس والجامعات الملتزمين بالمساجد.

كما نظمت الرابطة الإسلامية بطولة كرة القدم لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك علي أرض ملعب نادي خدمات جباليا شمال القطاع، وذلك بمشاركة عدد من الفرق الرياضية ممثلة لمناطق المنطقة، وبحضور معتز المجدلاوي منسق اللجنة الرياضية وسط عدد كبير من الجمهور من كوادر وأبناء الرابطة الإسلامية.

وفي سياق متصل نظمت الرابطة في مدينة غزة مسابقتين الكترونيتين بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس ممثلين لمساجد المنطقة، وذلك في مسجد البشير بمنطقة التفاح, ومسجد شهداء الزيتون بغزة، وفي ختام المسابقتين تم تكريم الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني, وتوزيع جوائز رمزية على باقي الفرق المشاركة.

وأكد خالد عزام مسؤول ملف النشاط والتواصل في الرابطة أن الهدف من هذه الندوات والمسابقات الثقافية والرياضية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشدداً على ضرورة الاقتداء بسنة وأخلاق النبي الكريم بإتباع سنته وتعاليمه.

وأشار عزام إلي أن زرع حب النبي الكريم في نفوس الطلاب باقتدائهم بسنته والسير على خطاه في سبيل الدعوة الاسلامية، منوهاً إلي أن ذكري مولد النبي لا لمجرد تنظيم احتفال بل هو تجديد العهد مع الله والنبي صلي الله عليه وسلم على رفع الهمم لإتباع سنته والدفاع عنه.

بدوره قال الأستاذ يوسف دلول منسق الرابطة الإسلامية في إقليم غزة أن هذه المسابقات تأتي استمراراً للأنشطة المتميزة والإبداعية التي أطلقتها الرابطة مطلع هذا العام لتنمية قدرات الطلاب الثقافية والرياضية.

وحث دلول الطلاب على المشاركة في الأنشطة التي تعقدها الرابطة الإسلامية باستمرار من أجل الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ بدلا من تضيعها في جوانب أخرى بلا فائدة, مشيرا إلى أن هذه المسابقات تأتي من أجل تقوية الجانب الثقافي والعلمي عند الطلاب من خلال طرح جوانب متعددة من الأسئلة الثقافية والدينية والعلمية التي تفيد الطلاب.